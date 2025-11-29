Berce Plafond : Médiathèque Luce Courville Médiathèque Luce Courville Nantes

Berce Plafond : Médiathèque Luce Courville Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 17:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Accueil en résidence et coproduction Le Doigt dans l’Oreille du Chauve, avec le soutien de la Drac Normandie, du CNM et de l’Odia Normandie. Projet accueilli en résidence de création en 2021 via le dispositif Babil avec le réseau de micro-crèches L’arche des bébés de Villers-Bocage et Caumont-sur-AureVoici une machine à projeter des images au-dessus de nos têtes, actionnée par des musiciens et plasticiens improvisateurs. La fenêtre s’ouvre et au dehors défile un cortège de sons, de couleurs et de formes, chatouillant les sens de chacun.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/