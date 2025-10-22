Berceuses du Monde Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Berceuses du Monde Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Mercredi 22 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Quand ressurgit une langue, une culture et tout un pays… Double culture et transmission à travers des mélodies. Accompagnement Thibaud Mauduech, musicien.

Quand ressurgit une langue, une culture et tout un pays… Double culture et transmission à travers des mélodies.

Accompagnement Thibaud Mauduech, musicien.

Tout public de 0 à 115 ans !

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T17:00:00.000+02:00

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine