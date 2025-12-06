Berchères aux Chandelles Berchères-les-Pierres

Berchères aux Chandelles

Rue de l’Église Berchères-les-Pierres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

A l’occasion des 20 ans de l’association Berch-Pierre, une visite guidée nocturne éclairée est proposée par la lueur de plus de mille bougies. Venez explorer l’histoire du village et de son patrimoine…Familles

Rue de l’Église Berchères-les-Pierres 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 49 48 67

English :

To mark the 20th anniversary of the Berch-Pierre association, we’re offering a guided nocturnal tour illuminated by the glow of over a thousand candles. Come and explore the history of the village and its heritage…

German :

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins Berch-Pierre wird eine nächtliche Führung angeboten, die durch den Schein von mehr als tausend Kerzen beleuchtet wird. Erkunden Sie die Geschichte des Dorfes und seines Kulturerbes…

Italiano :

In occasione del 20° anniversario dell’associazione Berch-Pierre, proponiamo una visita guidata notturna, illuminata dalla luce di oltre mille candele. Venite a scoprire la storia del villaggio e il suo patrimonio…

Espanol :

Con motivo del 20 aniversario de la asociación Berch-Pierre, le proponemos una visita guiada nocturna, iluminada por la luz de más de mil velas. Venga a descubrir la historia del pueblo y su patrimonio…

