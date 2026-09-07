Berchéroise, Église Notre-Dame, Berchères-les-Pierres

Informations pratiques

Berchéroise Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Notre-Dame Eure-et-Loir

Inscription sur place à partir de 8h30, Départ à 9h. Tarif Adulte : 5€ ; Gratuit pour les enfants de – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, cette nouvelle édition de la Berchéroise vous réserve un parcours de 11,5 km, accessible à tous les profils de marcheurs et de promeneurs, pour découvrir le patrimoine du pays chartrain, sur les traces des anciens carriers. En chemin, vous découvrirez les anciennes carrières de Berchères, témoins d’une activité qui ont marqué l’histoire du village. Plusieurs commentaires historiques vous permettront de mieux comprendre le patrimoine rencontré au fil des kilomètres. Mais la randonnée ne s’arrête pas là ! Vous partirez également à la découverte des vignes de Berchères, un projet aussi original qu’étonnant. Une pause gourmande viendra ponctuer la balade, avant de visiter l’église de Gellainville, récemment restaurée. Enfin, la randonnée s’achèvera à Berchères, au pied de son lavoir et de son emblématique éolienne Bollée, véritable élément du patrimoine local.

Église Notre-Dame 1 rue de l’Église 28630 Berchères-les-Pierres Berchères-les-Pierres 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire L’église, située au milieu du village, est un assez vaste édifice constitué par une nef de 35 mètres de long prolongée par un chœur rectangulaire et une abside hémicirculaire, flanquée au sud d’un clocher. Ses dates de construction vont du XIe au XVIIe siècle.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, cette nouvelle édition de la Berchéroise vous réserve un parcours de 11,5 km, accessible à tous les profils de marcheurs et de promeneurs, pour découvrir le !…

Berch-Pierre