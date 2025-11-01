Berderic Salle des fêtes Artannes-sur-Indre Samedi 1 novembre, 20h00 5€ (Gratuit pour les enfants de -12 ans)

Des sons entre douceur et pop rock sur des textes et compositions de Frédéric Pierron (Berderic)

Le groupe est créé depuis moins d’un an et nous jouons des morceaux écrits, composés et interprétés par Berderic (Frédéric Pierron).

Ce concert est en autoproduction avec une envie forte de vous donner beaucoup de plaisir sur des musiques et des textes qui sonnent entre une belle douceur et un son pop rock qui vous emménera dans de magnifiques sonotités.

Le groupe est composé de :

Berderic au chant et à la guitare

Anne Pagé et Chrystelle Mastykarz aux Choeurs

David Lelandais à la basse

Michel Mamour à la guitare

Jean-Marie Juban à la batterie

N’hésitez pas à aller sur la chaine YouTube « Berderic » pour vous donner une idée de nos compositions et peut-être que cela vous donnera l’envie de venir écouter l’ensemble du concert quio durera pas loin de 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-01T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-01T23:00:00.000+01:00

1

0629781587 berderic37@gmail.com

Salle des fêtes 37260 Artannes sur Indre Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire