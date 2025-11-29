BEREGOST BUBAR Nantes

BEREGOST BUBAR Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Ces quatre animaux étranges naviguent en eaux troubles avec leur rock alternatif teinté de nombreuses influences (The Cure, Deftones, Placebo, etc.) Laissez vous embarquer sous la surface, dans un voyage aux influences riches explorant les tumultes du monde et de l’âme.https://www.instagram.com/beregost_band/https://www.youtube.com/watch?v=Y_EyX8bUs1g

BUBAR Nantes 44200