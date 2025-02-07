BERENGERE KRIEF – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

BERENGERE KRIEF Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

SEXE « On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » Bérengère Krief

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37