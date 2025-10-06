BERENGERE KRIEF – ESPACE ANDRE LEJEUNE Gueret

BERENGERE KRIEF Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

SEXE Spectacle recommandé à partir de 16 ansBérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.« On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » Bérengère KriefNommée au Molière de l’humour 2025Crédits de Mise en scène : Pamela Ravassard / Création lumière : Cyril Manetta /Texte de : Bérengère Krief, Jessé Rémond Lacroix et Fanny Ruwet

ESPACE ANDRE LEJEUNE AVENUE RENE CASSIN 23000 Gueret 23