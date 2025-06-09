Bérengère Krief Festival Drôlement Bien Grand Kursaal Besançon

Bérengère Krief Festival Drôlement Bien

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter . Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase. .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

