BERENGERE KRIEF – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

BERENGERE KRIEF Début : 2026-04-12 à 18:00. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION EN ACCORD AVEC BK PRODUCTION ET M&G PRESENTE : BERENGERE KRIEFSEXE « On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » Bérengère Kriefà partir de 16 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34