Bérengère Krief Sexe Gare du Midi Biarritz

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2026-04-24

fin : 2026-04-24

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.

​Je vous propose qu’on partage une heure de sexe.

Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.

Bérengère Krief

SPECTACLE A PARTIR DE 16 ANS .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

