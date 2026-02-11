Berengère Krief Sexe Humour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Berengère Krief Sexe Humour

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Bérengère Krief vous propose 1h de Sexe sont nouveau spectacle nominé aux Molières 2025, vendredi 27 février 2026 à 20h30 sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

.

English : Berengère Krief Sexe Humor

Bérengère Krief brings you 1h of Sexe , her new show nominated for the Molières 2025, on Friday February 27, 2026 at 8:30pm on the Beauséjour stage in Châtelaillon-Plage.

L’événement Berengère Krief Sexe Humour Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage