Berengère Krief Sexe Humour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage vendredi 27 février 2026.
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif réduit
strapontins, -18ans et étudiants sur présentation d’un justificatif
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Bérengère Krief vous propose 1h de Sexe sont nouveau spectacle nominé aux Molières 2025, vendredi 27 février 2026 à 20h30 sur la scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage.
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50
English : Berengère Krief Sexe Humor
Bérengère Krief brings you 1h of Sexe , her new show nominated for the Molières 2025, on Friday February 27, 2026 at 8:30pm on the Beauséjour stage in Châtelaillon-Plage.
