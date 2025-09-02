Bérengère Krief – Sexe Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Bérengère Krief – Sexe Mercredi 14 janvier 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-14T20:30:00 – 2026-01-14T23:00:00

Bérengère Krief questionne avec humour notre rapport à la sexualité dans son nouveau spectacle Sexe. Dans une société en pleine « sex-récession », elle propose une heure de rire et de réflexion sur le plaisir, la liberté et l’épanouissement. Mise en scène par Pamela Ravassard, avec une création lumière de Cyril Manetta, ce spectacle mêle drôlerie, sincérité et profondeur.

Durée : 1h30

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

