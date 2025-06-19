BÉRENGÈRE KRIEF SEXE Soissons
jeudi 15 janvier 2026.
BÉRENGÈRE KRIEF SEXE
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 20 – 20 – 25
20
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 21:15:00
Date(s) :
2026-01-15
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la
sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte
un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du désir dans
notre éducation, qui prône souvent plus la prévention que l’extase.
On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent
le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement
d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une
heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr,
c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
