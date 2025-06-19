BÉRENGÈRE KRIEF SEXE Soissons

BÉRENGÈRE KRIEF SEXE

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – 25

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 21:15:00

Date(s) :

2026-01-15

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la

sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte

un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du désir dans

notre éducation, qui prône souvent plus la prévention que l’extase.

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent

le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement

d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une

heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr,

c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.

Bérengère Krief 20 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

