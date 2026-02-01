Bérénice de Racine Pithiviers

Bérénice de Racine

Le Théâtre du Donjon présente Bérénice de Racine par la compagnie S.T.E.L.L.A. Une immersion au cœur d’un dilemme amoureux historique entre Rome et l’Orient. Tarifs 18 € 10 €.

Le Théâtre du Donjon de Pithiviers invite le public à redécouvrir un chef-d’œuvre de la littérature classique le vendredi 13 février 2026. À 20h30, la compagnie S.T.E.L.L.A. s’empare de Bérénice , la célèbre tragédie de Jean Racine. La pièce met en scène le déchirement de Titus, contraint de choisir entre son amour pour la reine de Palestine et ses devoirs impériaux envers Rome. Cette représentation promet une interprétation intense de la passion et du renoncement au sein de la cité médiévale. Les billets sont proposés au tarif de 18 € (plein) et 10 € (réduit). La billetterie est accessible en ligne sur la plateforme mapado. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de théâtre de texte et d’émotions fortes dans le Loiret.

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

English :

The Théâtre du Donjon presents Racine’s Bérénice by the S.T.E.L.L.A. company. An immersion into the heart of a historic love dilemma between Rome and the Orient. Prices: 18 ? 10 ?.

