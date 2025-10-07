Bérénice Ferrières Martigues

Bérénice Mardi 7 octobre 2025 de 20h30 à 22h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

La troupe de la Comédie-Française investit la scène des Salins dans une tragédie bouleversante. Guy Cassiers, figure majeure du théâtre flamand, propose une mise en scène de Bérénice alliant le classicisme des alexandrins et la modernité esthétique.

Devenu empereur de Rome à la mort de son père, Titus doit revenir sur sa promesse de mariage faite à Bérénice, reine de Palestine, car le Sénat réfute toute union avec une reine étrangère. Suliane Brahim incarne avec intensité une Bérénice prise dans un tumulte d’émotions face à la lâcheté de Titus et de son ami Antiochus, qui l’aime en secret. Ces deux personnages, interprétés par Jérémy Lopez, se font miroir, mettant ainsi en jeu les contradictions de leurs sentiments. Le public entre dans l’ombre de leurs pensées et la totalité du plateau plonge dans la fantasmagorie, celle de Bérénice perdant toute emprise sur la réalité. La beauté de la langue de Racine est sublimée par l’interprétation des comédiennes et comédiens du Français, la plus ancienne troupe en activité du monde. Un moment rare de théâtre.



Une “Bérénice” incandescente. Fabienne Pascaud Télérama .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

The Comédie-Française troupe takes to the stage at Les Salins in a moving tragedy. Guy Cassiers, a major figure in Flemish theatre, offers a production of Berenice that combines the classicism of Alexandrines with aesthetic modernity.

German :

Die Truppe der Comédie-Française betritt die Bühne von Les Salins mit einer bewegenden Tragödie. Guy Cassiers, eine bedeutende Persönlichkeit des flämischen Theaters, präsentiert eine Inszenierung von Berenice, die den Klassizismus der Alexandriner mit ästhetischer Modernität verbindet.

Italiano :

La troupe della Comédie-Française va in scena a Les Salins in una tragedia profondamente toccante. Guy Cassiers, figura di spicco del teatro fiammingo, ha messo in scena Bérénice in una produzione che unisce il classicismo degli alessandrini all’estetica moderna.

Espanol :

La compañía de la Comédie-Française sube al escenario de Les Salins en una conmovedora tragedia. Guy Cassiers, figura clave del teatro flamenco, ofrece una producción de Bérenice que combina el clasicismo alejandrino con la modernidad estética.

