Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry

Béret ou chapeau en feutre Vendredi 12 juin, 09h00 Ateliers Octopodes Savoie

150€ par personne, tarifs dégressifs à partir de 2 inscriptions simultanées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Pour cet atelier je vous propose la réalisation d’un béret ou chapeau en laine mérinos feutrée.

Nous réaliserons dans un premier temps un échantillon afin de vous familiariser avec les gestes (pose des fibres) et la technique du feutrage.

Puis je vous accompagnerai dans la réalisation d’un béret ou d’un chapeau simple à vos couleurs et à la taille adaptée à votre tour de tête.

Public : Adultes ou adolescents

Nombre min/max : 1 à 3 participants

Tarif : 150€ par participant pour la journée complète. Tarif dégressif pour plusieurs inscrits

Les fournitures sont comprises, si vous le souhaitez vous pouvez amener un tablier pour vous protéger de potentielles éclaboussures d’eau (facultatif).

Possibilité d’amener votre repas et de manger ensemble sur place (frigo, couverts et micro-onde à disposition).

Atelier animé par : Zoé Massot, de l’atelier Feutrée (www.feutree.fr), maître artisan d’art feutrière depuis 2012.

Réservation en ligne, par mail à feutree@gmail.com ou par téléphone au 06 18 90 86 48

N’hésitez pas à me contacter en cas de question !

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ feutree@gmail.com 0618908648 https://www.feutree.fr/ateliers-de-feutrage http://www.feutree.fr Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Atelier à la journée : initiation approfondie au feutrage de la laine via la réalisation d’un chapeau ou d’un béret en feutre artisanal laine feutrée textile