BERGAMANIA – GALAXIE Bezannes

BERGAMANIA Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Fasciné par le swing de Gershwin, la soul de Ray Charles et le rock des Beatles, Michel Berger a transformé la chanson française, à travers ses interprètes (France Gall, Johnny Hallyday), son opéra rock indémodable (Starmania) et des tubes qui auront marqué plusieurs générations (La groupie du pianiste, Résiste, Le paradis blanc, Le monde est stone, Quelque chose en nous de Tennessee).Plus de trente ans après la disparition de celui qui est considéré comme l’un des plus grands mélodistes français, le concert Bergermania rend un hommage exceptionnel à l’artiste en interprétant les plus grands succès de son répertoire.https://bergermania-tribute.fr/

GALAXIE 5 RUE DE TETES DE FER 51430 Bezannes 51