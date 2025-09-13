Bergamote | Concert Ile d’amour Langeac
Concert du groupe « Country des moonshiners spirit » au restaurant Bergamote en soutien aux participants de « la Route des Légendes ».
Ile d’amour Bergamote Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 25 30 bergamote.langeac@gmail.com
English :
Concert by the « Country des moonshiners spirit » group at the Bergamote restaurant in support of participants in the « Route des Légendes ».
German :
Konzert der Gruppe « Country des moonshiners spirit » im Restaurant Bergamote zur Unterstützung der Teilnehmer der « Route des Légendes ».
Italiano :
Concerto del gruppo « Country des moonshiners spirit » al ristorante Bergamote a sostegno dei partecipanti alla « Route des Légendes ».
Espanol :
Concierto del grupo « Country des moonshiners spirit » en el restaurante Bergamote en apoyo de los participantes en la « Route des Légendes ».
