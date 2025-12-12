Berger Mania le tribute 100% Michel Berger Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand

Berger Mania le tribute 100% Michel Berger

Centre culturel Napoléon III 86 Rue du Général Gouraud Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Tout public

Fasciné par le swing de Gershwin, la soul de Ray Charles et le rock des Beatles, Michel Berger a transformé la chanson française à travers ses interprètes (France Gall, Johnny Hallyday), son opéra rock indémodable (Starmania) et des tubes qui auront marqué plusieurs générations (La groupie du pianiste, Résiste, Le paradis blanc, Le monde est stone, Quelque chose en nous de Tennessee).

Plus de trente ans après la disparition de celui qui est considéré comme l’un des plus grands mélodistes français, le concert Bergermania rend un hommage exceptionnel à l’artiste en interprétant les plus grands succès de son répertoire.

Direction musicale et arrangements Thomas Nguyen | Les chanteurs Lilian Krol, Pauline Naviaux, Arthur Waguette et Emmanuel Lanièce (invité spécial) | Les musiciens Manu Ducros, Tommaso Montagnani, Mathias Neiss et Thomas Nguyen. .

