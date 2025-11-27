BERGER STORY – ARCADIUM Annecy

BERGER STORY Début : 2026-10-08 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : BERGER STORYEn 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger !Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion. Avec plusieurs centaines de choristes sur scène, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger : La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour… et bien d’autres.Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live. Avec des musiciens live sur scène et la participation exceptionnelle d’un soliste de renommée nationale, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs. En tournée dans toute la France pour une trentaine de dates, ce spectacle unique promet de toucher toutes les générations. Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie Berger, version Spectacul’Art !

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74