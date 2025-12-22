Berger Story – par le Chœur Spectacul’Art Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 20:00 –

Gratuit : non 29 € à 59 € 29 € à 59 € Billetterie : https://lacite-nantes.fr/evenement/berger-story.htmlhttps://www.ospectacles.fr/date/berger-story/26-09-2026 Tout public

En 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger. Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.Avec 250 choristes sur scène et la participation exceptionnelle d’Élodie Frégé sur quelques titres, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger : « La groupie du pianiste », « Seras-tu là », « Quelques mots d’amour », « Diego »… et bien d’autres. Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100 % live.Avec des musiciens live sur scène, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.

Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes 44300



