BERGER STORY ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly

BERGER STORY Début : 2026-09-06 à 17:00. Tarif : – euros.

BERGER STORYEn 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger !Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.? Avec 350 choristes sur scène et la participation exceptionnelle de Élodie Frégé sur quelques titres, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger : La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour, Diego… et bien d’autres.Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live. Avec des musiciens live sur scène, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.?? En tournée dans toute la France pour une quarantaine de dates, ce spectacle unique promet de toucher toutes les générations.?? Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie de la Berger Story, version Spectacul’Art !Le Chœur Spectacul’Art présente Berger Story au Zénith de Rouen le 6 septembre 2026 à 20h.

ZENITH DE ROUEN Avenue des Canadiens 76120 Le Grand Quevilly 76