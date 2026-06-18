Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac
Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac lundi 6 juillet 2026.
Bergerac
Bergerac express 30 minutes de ville et de vin
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-07-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Suivez cette visite guidée de 30 minutes pour découvrir les lieux emblématiques du coeur de Bergerac.
Cet instant patrimoine se termine avec un apéritif à Quai Cyrano 1 verre de vin cuvée plaisir ou tradition ou 1 verre de jus de fruit.
Sur réservation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com
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English : Bergerac express 30 minutes de ville et de vin
L’événement Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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