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Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac

Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac

Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Quai Cyrano

Adresse : 1 Rue des Récollets

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Bergerac

Bergerac express 30 minutes de ville et de vin

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-07-06 20:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Suivez cette visite guidée de 30 minutes pour découvrir les lieux emblématiques du coeur de Bergerac.
Cet instant patrimoine se termine avec un apéritif à Quai Cyrano 1 verre de vin cuvée plaisir ou tradition ou 1 verre de jus de fruit.
Sur réservation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.   .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11  contact@quai-cyrano.com

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English : Bergerac express 30 minutes de ville et de vin

L’événement Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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