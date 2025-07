Bergères & bergers aeiette, site de création & d’agroécologie Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T10:00:00 – 2025-07-28T12:00:00

Fin : 2025-08-01T10:00:00 – 2025-08-01T12:00:00

Bergères et bergers, est un parcours de création en cinq ateliers, proposant la découverte de la laine de mouton et sa transformation par feutrage, puis son décor par teinture naturelle et peinture, afin que chaque enfant réalise une oeuvre individuelle et une oeuvre collective.

Les oeuvres seront présentées dans le cadre d’une exposition publique finale.

· Ce cycle de cinq ateliers est accompagné par les artistes Julie Hostin & Marie Rapinel.

· Coordination aeïette – site de création et d’agroécologie.

Gratuit, sur inscription, places limitées

>>>> Formulaire d’inscription au Parcours 1 >>>>

aeiette, site de création & d'agroécologie 12 Cours de Bohême Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Parcours enfance & jeunesse d’éducation artistique et culturelle, art & nature

Femme tondant un mouton. Book of hours, Jehan de Luc, 1524