Bergers – La Fruitière Numérique Lourmarin, 26 mai 2025 19:00, Lourmarin.

Vaucluse

Bergers La Fruitière Numérique Avenue du 8 mai 1945 Lourmarin Vaucluse

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : 2025-05-26

Début : 2025-05-26 19:00:00

fin : 2025-05-26 22:00:00

Date(s) :

2025-05-26

Dans le cadre de la tournée Cigalons, découvrez Bergers de Sophie Deraspe le parcours de deux jeunes citadins devenus bergers, une immersion dans la nature, la solitude et la force des liens humains et animaux au cœur de la montagne.

La Fruitière Numérique Avenue du 8 mai 1945

Lourmarin 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 67 46 07 40 contact@lafruitierenumerique.fr

English :

As part of the Cigalons tour, discover Sophie Deraspe’s Bergers: the journey of two young city dwellers turned shepherds, an immersion in nature, solitude and the strength of human and animal bonds in the heart of the mountains.

German :

Im Rahmen der Cigalons-Tour sehen Sie Bergers von Sophie Deraspe: Der Weg zweier junger Städter, die zu Schäfern werden, ein Eintauchen in die Natur, die Einsamkeit und die Stärke der Bindungen zwischen Mensch und Tier im Herzen der Berge.

Italiano :

Nell’ambito del tour Cigalons, scoprite Bergers di Sophie Deraspe: il viaggio di due giovani abitanti della città diventati pastori, un’immersione nella natura, nella solitudine e nella forza dei legami umani e animali nel cuore delle montagne.

Espanol :

En el marco de la gira Cigalons, descubra Bergers, de Sophie Deraspe: el viaje de dos jóvenes urbanitas convertidos en pastores, una inmersión en la naturaleza, la soledad y la fuerza de los vínculos humanos y animales en el corazón de las montañas.

