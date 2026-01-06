Bergers un film de Sophie Deraspe Ciné débat

Aujols Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

Ciné débat Avec Bergers, vous serez plongé au cœur d’un troupeau en transhumance et de paysages grandioses. L’histoire met en lumière l’histoire de Mathyas qui quitte son emploi de publicitaire pour devenir berger. À l’issue de la projection, un temps d’échanges en présence d’éleveurs et de techniciens vous sera proposé. En partenariat avec le Département du Lot et Ciné Lot .

Aujols 46090 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

Ciné débat With Bergers, you’ll be plunged into the heart of a transhumant herd and grandiose landscapes

