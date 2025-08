Bergmaennele, Pétrosaure & co Merkwiller-Pechelbronn

Avec les deux médiatrices du musée, venez à la rencontre des lutins des mines bien connus des mineurs de l’époque ou des dragons d’un tout autre âge. La visite du musée clôture la sortie. Sur inscription 2 jours avant la sortie.

Qui est donc ce personnage du Bergmaennel et que vient faire ce Pétrosaure dans l’histoire du pétrole en Alsace du Nord ?

Avec les deux médiatrices du musée, venez à la rencontre des lutins des mines bien connus des mineurs de l’époque ou des dragons d’un tout autre âge. Le gnome des mines de pétrole osera-t-il se montrer et vous révéler ses secrets ? Le Pétrosaure vous racontera-t-il les histoires du temps passé où il survolait les alentours ? Histoires, contes et anecdotes agrémenteront cette visite guidée un peu particulière…

La visite du musée du pétrole clôture la sortie (billet encore valable toute la saison en cas de manque de temps). .

4 rue de l’École Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

English :

With the help of the museum?s two mediators, come and meet the mining goblins, well known to miners of the time, or the dragons of a completely different age. The outing ends with a visit to the museum. Please register 2 days before the outing.

German :

Treffen Sie mit den beiden Vermittlerinnen des Museums die den Bergleuten von damals bekannten Minenkobolde oder die Drachen aus einem ganz anderen Zeitalter. Der Besuch des Museums schließt den Ausflug ab. Anmeldung 2 Tage vor dem Ausflug.

Italiano :

Con l’aiuto dei due mediatori del museo, venite a conoscere i folletti della miniera, così familiari ai minatori dell’epoca, o i draghi di un’epoca completamente diversa. La gita si conclude con una visita al museo. Iscrizione obbligatoria 2 giorni prima della gita.

Espanol :

Con la ayuda de los dos mediadores del museo, venga a conocer a los duendes mineros tan familiares para los mineros de la época, o a los dragones de una época completamente distinta. La excursión termina con una visita al museo. Inscripción obligatoria 2 días antes de la salida.

