Berlin Berlin Théâtre Beaulieu Nantes

Berlin Berlin Théâtre Beaulieu Nantes jeudi 29 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 19:00 – 20:40

Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public, En famille

Comédie complètement folle Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest.Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard : cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée, mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. « Berlin Berlin », la comédie qui fait tomber les murs. Molière de la meilleure comédie 2022. Une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald SibleyrasMise en scène : Pascal MaillardAvec Marlène Connan, Pascal Provost, Olivier Collin, Aurélia Demay, Charlie Mercier, Pascal Maillard, Cédric Burel Durée : 1h40 Tout public à partir de 12 ans

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/