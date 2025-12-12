BERLIN BERLIN – THEATRE BEAULIEU Nantes

BERLIN BERLIN Début : 2026-02-18 à 19:00. Tarif : – euros.

O.C. DROLE / THEATRE BEAULIEU PRÉSENTE : BERLIN BERLINUne comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald SibleyrasBerlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard ; cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur.La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque. Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.Molière de la meilleure comédie 2022Mise en scène :Avec : Marlène CONNAN, Pascal PROVOST, Olivier COLLIN, Aurélia DEMAY, Charlie MERCIER, Pascal MAILLARD, Cédric BUREL.Ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE BEAULIEU 9 BIS BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO 44200 Nantes 44