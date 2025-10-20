Berliner Festival 3ème édition Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Berliner Festival 3ème édition

Saint-Macaire-en-Mauges Place Sainte-Marguerite Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Ambiance berlinoise annoncée au coeur des Mauges avec sa gastronomie, sa musique techno emblématique et sa bonne humeur !

Evénement annuel hétéroclite réunissant la musique électro, le graph, un marché de créateurs et des animations diverses.

Voilà un festival qui sent bon l’Allemagne avec ses bretzels et currywursts faits entièrement maison, sa Weihenstephaner en pression, sa friperie locale, son mur éphémère de 16 mètres recouvert par des graffeurs et 10h de musiques emblématiques des années 90 de Berlin.

Pour sa seconde édition, l’association L’Obstinée, vous donne rendez-vous pour une plongée au cœur de la capitale berlinoise avec des rythmes pop et techno.

Plus d’informations sur la prochaine édition prochainement. .

Saint-Macaire-en-Mauges Place Sainte-Marguerite Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 51 21 57 69 contact@lobstinee.fr

English :

The Mauges region is set for a Berlin-style atmosphere, with its gastronomy, emblematic techno music and good spirits!

German :

Angekündigte Berliner Atmosphäre im Herzen von Les Mauges mit seiner Gastronomie, seiner emblematischen Techno-Musik und seiner guten Laune!

Italiano :

L’atmosfera berlinese è garantita nel cuore delle Mauges, con la sua gastronomia, l’emblematica musica techno e il buon umore!

Espanol :

El ambiente berlinés está garantizado en el corazón de las Mauges, con su gastronomía, su emblemática música tecno y ¡su buen humor!

