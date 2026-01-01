Berlioz : influences et détracteur Eglise de la Rédemption Paris

Ce concert inédit vous propose un programme autour de Berlioz, ses influences (Beethoven, Gluck…) et son détracteur (Cherubini).

L’atelier lyrique (solistes) et le Chœur lyrique vous présenteront deux œuvres en première partie. Les 12 Irish Songs WoO 154 de Beethoven sont pour piano trio et solistes et nous plongent dans des arrangements de chants traditionnels, restant fidèles aux mélodies et rythmes dont elles s’inspirent.

Irlande, ou Mélodies irlandaises, op. 2 de Berlioz est un premier recueil (et non pas un cycle) de mélodies s’éloignant du parfum et de l’authenticité de Beethoven. Berlioz s’appuie sur un remaniement de poèmes de Thomas Moore par Thomas Gounet. Vous entendrez 5 des 9 mélodies.

Le Chœur lyrique ouvrira la deuxième partie du concert (sacrée) avec l’œuvre d’un autre compositeur ayant inspiré Berlioz : De Profundis de Christoph Willibald Gluck, chantée A Cappella, sur des versets du Psaume 130.

Pour terminer ce voyage musical en beauté, le Chœur Berlioz et tous les chanteurs lyriques se rejoignent pour la Messe Solennelle pour le Sacre de Louis XVIII écrite par Chérunini, qui était le directeur du conservatoire de Paris lorsque étudiait le jeune Berlioz y étudiait.

Venez nombreux !

PROGRAMME :

· L. van Beethoven (1770-1827) : 12 Irish Songs, WoO 154

– The Elfin Fairies

– Oh Harp of Erin

– The Farewell Song

– The pusle of an Irishman

– Oh ! who, my dear Dermot

– Put round the bright Wine

– From Garyone, my happy Home

– Save me from the Grave and Wise

– Oh ! Would I were but that sweet Linnet

– The Hero may perish

– The Soldier in a foreign land

– He promised me at Parting

· Berlioz (1803-1869) : Mélodies irlandaises op. 2 (extraits), parole imitée de l’anglais de Thomas Moore par Thomas Gounet

– Hélène (ballade à deux voix)

– Chant guerrier

– La belle voyageuse (légende irlandaise)

– Chanson à boire

– Chant sacré (prosternez-vous devant celui qui est là-haut)

******* ENTRACTE *******

· Gluck (1714-1787) : De Profundis

· Cherubini (1760-1842 ) : Messe solennelle en sol majeur pour le sacre de Louis XVIII

– Kyrie

– Gloria

– Credo

– Sanctus e O Salutaris

– Agnus Dei

Adam Vidović – direction artistique et chef de chœur

Laurence Esquieu – cheffe de chœur

Shigeko Hata – technique vocale

Franz Michel – pianiste accompagnateur

Rémi Français – accompagnement piano

La vie de Berlioz en musique, dans un concert inédit à l’Église de la Rédemption !

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h15 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Eglise de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris



