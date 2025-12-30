Berlioz Trip – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris

Paris. Septembre 1827. Berlioz sort du théâtre après une représentation d’Hamlet avec l’actrice Harriet Smithson. Quarante lettres lui sont envoyées et restent sans réponse.

Il signe alors un pacte avec son ego : écrire une œuvre symphonique révolutionnaire qui fera de lui l’artiste que personne n’ignore.

Berlioz Trip est un spectacle sur la perte de contrôle d’un créateur face à son œuvre.

Berlioz Trip – théâtre La Flèche



Opium, Psychotropes… ou comment Berlioz écrit une œuvre hallucinatoire, aux confins de l’imaginaire.

Du vendredi 16 janvier 2026 au vendredi 13 mars 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-16T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-13T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:00:00+02:00;2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T20:00:00+02:00;2026-01-30T19:00:00+02:00_2026-01-30T20:00:00+02:00;2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T20:00:00+02:00;2026-02-13T19:00:00+02:00_2026-02-13T20:00:00+02:00;2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:00:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T20:00:00+02:00;2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T20:00:00+02:00;2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:00:00+02:00

Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris

https://theatrelafleche.fr/la-saison/berlioz-trip/



Afficher la carte du lieu Théâtre La Flèche et trouvez le meilleur itinéraire

