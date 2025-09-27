Bernabo Ville-Close Concarneau

Bernabo Ville-Close Concarneau samedi 27 septembre 2025.

Bernabo

Ville-Close Carré des Larrons Concarneau Finistère

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Spectacle organisée dans le cadre du Festival Cap Danse.

BERNABO est un solo qui explore les gestes fondamentaux de la marche et de la respiration dans un décor minimaliste.

La scène, recouverte d’une fine couche de terre, évolue au rythme du danseur, créant une atmosphère intime où présence et trace se mêlent au fil de la performance.

Dès 8 ans, durée 20 minutes

Billets en vente à l’Office de Tourisme ou en ligne https://www.danseatouslesetages.org/billetterie/ .

Ville-Close Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

