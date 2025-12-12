BERNARD ALLISON – 109 – L’Embarcadère Montlucon

BERNARD ALLISON Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Style : Blues / RockBernard Allison bouscule le blues autant qu’il le célèbre. Fils de l’immense Luther Allison, il hérite de Chicago l’électricité dans les doigts, mais refuse depuis toujours de marcher dans les traces toutes tracées.Avec une discographie qui n’a cessé de prendre des risques – jusqu’au double hommage Luther’s Blues en 2024, Bernard forge un son qui ne ressemble qu’à lui : nerveux, libre, vibrant.Sur scène, il joue comme on respire : avec urgence, générosité et une présence qui vous attrape pour ne plus lâcher. Un blues d’aujourd’hui, vivant, terriblement humain. Debout placement libre.

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03