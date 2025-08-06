Bernard Allison A Cup of Blues Cholet

Bernard Allison A Cup of Blues Cholet jeudi 12 mars 2026.

Bernard Allison A Cup of Blues

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

L’héritier du blues électrique vous saisira avec son groove ravageur. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bernard Allison A Cup of Blues Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais