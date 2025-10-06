JOJO BERNARD – SALLE VOX La Bassee

JOJO BERNARD Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Après une tournée nationale à succès dans “Sa M’Sul Tro !!”, l’humoriste Jojo Bernard revient sur scène dans un nouveau one-man sur le thème du voyage. C’est avec son anglais approximatif et sans avoir jamais pris l’avion auparavant, que notre petit gars du nord est parti chercher l’inspiration en allant “trouver les plus gros beauf de la planète” lors d’un périple dans la dangereuse Australie et ses alentours. Du départ depuis son Nord natal jusqu’à sa réadaptation à la vie française, Jojo Bernard nous raconte son hilarant périple dans un format mi-sketch mi-stand up toujours aussi absurde mais avec une nouvelle maturité qui rappelle qu’au final, nous sommes toujours le beauf de quelqu’un d’autre…

SALLE VOX Avenue Jean-Baptiste Lebas 59480 La Bassee 59