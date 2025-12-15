BERNARD ALLISON avenue Maréchal Leclerc Perpignan
BERNARD ALLISON avenue Maréchal Leclerc Perpignan dimanche 15 mars 2026.
BERNARD ALLISON
avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 19.8 – 19.8 – 22
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 18:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Au Mediator, fils e la légende du blues Luther Allison, Bernard, guitariste et chanteur, né à Chicago, ville emblématique du blues, trace son propre chemin en livrant une musique empreinte de passion et de virtuosité. Place au groove ! Place aux blues !
avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Mediator, son of blues legend Luther Allison, Bernard, guitarist and singer born in Chicago, a city emblematic of the blues, blazes his own trail, delivering music imbued with passion and virtuosity. Make way for groove! Make way for the blues!
