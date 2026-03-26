BERNARD DESCAMPS Là où souffle le vent Musée de Grenoble Grenoble

BERNARD DESCAMPS Là où souffle le vent

Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-04-04

Le musée de Grenoble consacre une exposition à l’œuvre de Bernard Descamps à partir d’une centaine de photographies données par l’auteur en 2025 parmi lesquelles des tirages inédits.

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Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 63 44 44

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English :

The Musée de Grenoble is devoting an exhibition to the work of Bernard Descamps, based on a hundred photographs donated by the author in 2025, including previously unseen prints.

L’événement BERNARD DESCAMPS Là où souffle le vent Grenoble a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Grenoble Alpes