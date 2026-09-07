Bernard Lahire présente « Pourquoi comprenons-nous le monde ? », Librairie Compagnie, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris
Informations pratiques
Bernard Lahire présente « Pourquoi comprenons-nous le monde ? » Vendredi 18 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Comment se fait-il que la nature ait déjà « inventé » tant de mécanismes que l’humanité s’efforce de concevoir techniquement ?
Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?
Bernard Lahire est sociologue et directeur de recherche CNRS, membre du Centre Max-Weber à l’ENS de Lyon.
Venez découvrir « Pourquoi comprenons-nous le monde ? » publié aux Éditions La Découverte.
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Charlotte Krebs
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-bernard-lahire-presente-pourquoi-comprenons-nous-le-monde-1998635123456 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirBernardLahire »}]
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