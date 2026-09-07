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Bernard Lahire présente « Pourquoi comprenons-nous le monde ? », Librairie Compagnie, Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris

Bernard Lahire présente « Pourquoi comprenons-nous le monde ? », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Librairie Compagnie
Adresse
58 rue des écoles,Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Bernard Lahire présente « Pourquoi comprenons-nous le monde ? » Vendredi 18 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Comment se fait-il que la nature ait déjà « inventé » tant de mécanismes que l’humanité s’efforce de concevoir techniquement ?

Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?

Bernard Lahire est sociologue et directeur de recherche CNRS, membre du Centre Max-Weber à l’ENS de Lyon.

Venez découvrir « Pourquoi comprenons-nous le monde ? » publié aux Éditions La Découverte.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place. 

Photographie © Charlotte Krebs

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-bernard-lahire-presente-pourquoi-comprenons-nous-le-monde-1998635123456 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirBernardLahire »}]
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