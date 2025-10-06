BERNARD MABILLE – BERNARD MABILLE – LOIN DES CONS – FORUM A PEUGEOT Poissy

BERNARD MABILLE – BERNARD MABILLE – LOIN DES CONS Début : 2026-04-09 à 20:30. Tarif : – euros.

40 ans déjà que nous nous amusons ensemble, baffant les grands inutiles de ce monde. Fidèle à la règle du jeu que m’ont enseigné mes amis Le Luron, Desproges, Coluche : tout dire sans filtre, ni respect jamais , je m’apprête à vivre un nouveau plaisir : boucler ma valise, reprendre la route, et venir à vous avec ce spectacle plus drôle, plus vache, plus libre. Drôle, libre, vache mais plus intimiste encore, prouvant à nos apprentis censeurs que loin du wokisme ambiant, l’on peut encore rire de tout. J’y démonterai politiques, people, divagations d’une société en roue libre, ajoutant en confidence, souvenirs personnels, secrets professionnels, anecdotes croustillantes, fake news…Pas de message, juste de la rigolade. Impatient de me retrouver près de vous.A bientôt.Bernard Mabille

FORUM A PEUGEOT 45 rue J.P Timbaud 78300 Poissy 78