“Bernard Mabille se dévoile en tournée” Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
“Bernard Mabille se dévoile en tournée”
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Bernard Mabille passe par Châteauroux pour sa tournée !
« Oui c’est encore moi. Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Et je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de surpasser. Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de président de la République.
Je reviens donc avec mon nouveau « gros man show », plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui.
Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.
À tout de suite
B. Mabille 32 .
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Bernard Mabille is stopping in Châteauroux on his tour!
L’événement “Bernard Mabille se dévoile en tournée” Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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