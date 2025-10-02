BERNARD MINET METAL BAND – LA NUIT Paris

BERNARD MINET METAL BAND Début : 2025-10-02 à 19:00. Tarif : – euros.

Tu hurlais Goldorak à 6 ans ? On va le faire ensemble à 150 BPM. Et ce ne sera pas un karaoké…Bernard Minet, figure emblématique du Club Dorothée et batteur des Musclés, s’unit à un vrai backing band métal pour transformer tes souvenirs en décibels.Bioman, Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque, Capitain Flam, Olive & Tom… Ils seront tous là ! Des génériques cultes revisités avec riffs lourds, solos furieux, double pédale et chœurs héroïques.Rendez-vous le jeudi 2 octobre 2025 à LA NUIT, 8 boulevard de la Madeleine, Paris 9.Warm-up by Arnaud Danger du Macumba Open-Air Fest’ dès 19h00.On ne vit ça qu’une fois, alors réserve ta place dès maintenant !

LA NUIT 8 BOULEVARD DE LA MADELEINE 75009 Paris 75