Bernard Werber V.I.E Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

BERNARD WERBER V.I.E –

Le spectacle V.I.E pour VOYAGE INTERIEUR EXPERIMENTAL, est une expérience d’un nouveau genre.

Dans ce mélange de rêvé éveillé, de méditation guidée, d’humour et de musique relaxante, l’écrivain Bernard Werber vous invite à pratiquer du TOURISME SPIRITUEL .

Guidés par sa voix et par la musique planante qui l’accompagne, les spectateurs vivent une plongée dans leur propre imaginaire.

C’est un moment étonnant où le célèbre écrivain des fourmis et des thanatonautes vous propose en tant que conteur d’ouvrir des portes qui vous mèneront à la rencontre de vous-mêmes.

Plus qu’un simple divertissement c’est un moment rare ou le théâtre se transforme en un lieu magique et interactif ou l’on ressort transformé.

Êtes-vous prêts à tenter l’expérience ? .

