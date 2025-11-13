Bernard Werber V.I.E Voyage.Intérieur.Expérimental Chalon-sur-Saône

Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Voici une invitation à un voyage d’un nouveau genre.

Tranquillement assis sur votre siège de théâtre votre esprit va ouvrir des portes qui mènent à des territoires étonnants et merveilleux.

L’écrivain Bernard Werber (auteur entre autres des Fourmis, des Thanatonautes et de la Prophétie des Abeilles), accompagné à la harpe par Vanessa Francoeur, vous propose cinq méditations guidées pour mieux vous connaître, vous rappeler qui vous avez été et découvrir qui vous allez devenir.

Le spectacle est une expérience directe avec toute la salle. Plus qu’un simple divertissement, le voyage intérieur est un moment interactif qui vous apprend de manière amusante quelques secrets sur vous-mêmes que vous ignorez ou… que vous avez oubliés.

Blue Line Productions (L-R-22-11995/L-R-22_11996) présente ce spectacle de méditation interactive. .

Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

