Bernard Werber : V.I.E – Voyage – Intérieur – Expérimental Cité des Congrès Nantes vendredi 6 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 –

Gratuit : non 28 € / 42 € 28 € / 42 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/bernard-werber-voyage-interieur-experience.html Tout public

Voici une invitation à un voyage d’un nouveau genre.Tranquillement assis sur votre siège de théâtre, votre esprit va ouvrir des portes qui mènent à des territoires étonnants et merveilleux. L’écrivain Bernard Werber, accompagné à la harpe par Vanessa Francoeur, vous propose cinq méditations guidées pour mieux vous connaître, vous rappeler qui vous avez été et découvrir qui vous allez devenir. Le spectacle est une expérience directe avec toute la salle. Plus qu’un simple divertissement, le Voyage intérieur est un moment interactif qui vous apprend de manière amusante quelques secrets sur vous-mêmes que vous ignorez ou… que vous avez oubliés. Séance dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/bernard-werber-voyage-interieur-experience.html