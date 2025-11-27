BERNARD WERBER VOYAGE INTERIEUR – THEATRE LINO VENTURA Nice

BERNARD WERBER VOYAGE INTERIEUR Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Tranquillement assis sur votre siège de théâtre, votre esprit va ouvrir des portes qui mènent à des territoires étonnants et merveilleux. L’écrivain Bernard Werber (auteur entre autres des Fourmis, des Thanatonautes et de la Prophétie des Abeilles), accompagné à la harpe par Vanessa Francoeur, vous propose quatre méditations guidées pour mieux vous connaître, vous rappeler qui vous avez été et découvrir qui vous allez devenir. Le spectacle est une expérience directe avec toute la salle. Plus qu’un simple divertissement, V.I.E (Voyage · Intérieur · Expérimental) est un moment interactif qui vous apprend de manière amusante quelques secrets sur vous-mêmes que vous ignorez ou… que vous avez oubliés.Bernard Werber Écrivain – Conférencier – Explorateur de l’imaginaire Né à Toulouse en 1961, Bernard Werber est l’un des auteurs francophones les plus lus dans le monde. Ancien journaliste scientifique, il publie en 1991 son premier roman, Les Fourmis, devenu un best-seller planétaire et point de départ d’un univers littéraire riche, mêlant science, philosophie, spiritualité et fiction. Au fil de ses ouvrages (Les Thanatonautes, L’Empire des anges, Le Livre du voyage, La Prophétie des abeilles…), il invente un style unique, à la croisée de la science-fiction, du conte philosophique et du roman initiatique. Ses livres traduits dans plus de 35 langues ont conquis des millions de lecteurs. Depuis quelques années, Bernard Werber explore aussi la scène, avec des spectacles mêlant méditation, narration immersive et musique live. Son dernier projet, V.I.E. – Voyage Intérieur Expérimental, propose une expérience sensorielle et introspective, fidèle à sa volonté de transmettre autrement. Auteur curieux, conférencier inspirant, Bernard Werber continue de questionner notre monde avec humour et profondeur, en tissant des passerelles entre les savoirs, les civilisations et l’invisible.

THEATRE LINO VENTURA 168 BD DE L’ARIANE 06300 Nice 06