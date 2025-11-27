BERNARDO SANDOVAL – SALLE NOUGARO Toulouse

BERNARDO SANDOVAL Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec « Romantica Pasion, reflets de vie », Bernardo Sandoval explore l’amour dans toutes ses nuances : passion, perte, douceur ou flamboyance. Affranchi des codes, il cisèle une musique raffinée et profondément habitée, entre rythmes puissants, ballades de silence et inspirations nomades.Pour cette création, il ne sera pas seul : entouré de huit musiciens toulousains, il tisse une œuvre collective, généreuse, faite de dialogues sensibles et d’énergies partagées. Une musique vivante, qui se joue des frontières et invite à l’émotion.Bernardo Sandoval : chant / guitareSerge Lopez : guitareGrégory Daltin : accordéon / bandonéon; Franck Meslet : contrebasse; Jean-Denis Rivaleau/ : percussions; Eugénie Ursch : violoncelle / choeurs; Sabrina Mauchet : violon; Ophélie Renard : alto; Aurélie Doriac : violonMENTION PRESSE : « Il n’hésite pas à métisser des sonorités aussi bien jazz que latino-américaines, méditerranéennes, ou africaines. » Concert And CoGenre : Musique du MondePlacement : Libre assisDurée : 1h30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31