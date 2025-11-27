BERNARDO SANDOVAL SALLE NOUGARO Toulouse

BERNARDO SANDOVAL SALLE NOUGARO Toulouse jeudi 27 novembre 2025.

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.8 – 17.8 – 19.8 EUR

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-27

Avec Romantica pasion, reflets de vie , Bernardo Sandoval explore l'amour dans toutes ses nuances passion, perte, douceur ou flamboyance.

Entouré de huit musiciens toulousains, il tisse une œuvre collective, généreuse, faite de dialogues sensibles et d'énergies partagées. Une musique vivante, qui se joue des frontières et invite à l'émotion.

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 93 79 40

English :

With « Romantica pasion, reflets de vie », Bernardo Sandoval explores love in all its nuances: passion, loss, sweetness or flamboyance.

German :

In « Romantica pasion, reflets de vie » erkundet Bernardo Sandoval die Liebe in all ihren Nuancen: Leidenschaft, Verlust, Sanftheit oder Flamboyanz.

Italiano :

In Romantica pasion, reflets de vie, Bernardo Sandoval esplora l'amore in tutte le sue sfumature: passione, perdita, dolcezza e ostentazione.

Espanol :

En Romántica pasión, reflejos de vida, Bernardo Sandoval explora el amor en todos sus matices: pasión, pérdida, dulzura y extravagancia.

