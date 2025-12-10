Bernat Etxepare 1545 Linguae Vasconum primitiae Collégiale Saint Esprit Bayonne

Bernat Etxepare 1545 Linguae Vasconum primitiae Collégiale Saint Esprit Bayonne vendredi 19 décembre 2025.

Collégiale Saint Esprit 4 Rue des Graouillats Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

2025-12-19

Concert du groupe Danserie Ensemble. Sur réservation.
Danserie Ensemble taldearen kontzertua. Izena eman.   .

Collégiale Saint Esprit 4 Rue des Graouillats Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

