Bernat Etxepare 1545 Linguae Vasconum primitiae Collégiale Saint Esprit Bayonne vendredi 19 décembre 2025.
Concert du groupe Danserie Ensemble. Sur réservation.
Danserie Ensemble taldearen kontzertua. Izena eman. .
Collégiale Saint Esprit 4 Rue des Graouillats Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
